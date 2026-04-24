Übers geplante Bauvorhaben in der Flurstraße informierte Bürgermeister Christian Müller-Deck (LL) im Zuge der Einwohnerversammlung am Donnerstagabend in Ernstthal. Eher unverhofft sei das Projekt aufgerückt zu einer recht umfänglichen Maßnahme, hieß es. Ursprünglich, so schilderte der Stadtchef zur Zusammenkunft im Saal des Glaswerks, sei seitens der Kommune lediglich eine Erneuerung des Belags geplant gewesen. Deutlich größer war dann der Leidensdruck bei Rennsteigwasser.