„Der Zug zum Rentenalter ist durch. Aber er hat nicht angehalten und ich bin gerne sitzengeblieben“, sagt Dieter Huhn. Er ist Glasbläser mit Leib und Seele. Zwar hat kann er nicht auf einen Meisterabschluss verweisen. Den hat er auch nicht gebraucht, denn im Unterschied zu zahlreichen seiner Berufskollegen hat er nach der Wende nicht versucht, sich selbstständig zu machen. Seine Laufbahn ziert auch keine besondere Weiterbildung irgendwo in der Ferne. Aber die Arbeit vor der Flamme liegt ihm im wahrsten Sinne des Wortes im Blut.