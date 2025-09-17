Er war ein hervorragender Kunstglasbläsermeister und ein engagierter Bürger seiner Heimatstadt Lauscha, der im Stadtrat und im Kreistag deren Belange mit viel Herzblut vertrat. Aber Helmut Greiner-Petter war auch ein Mensch, dem Geschichte und Geschichten seiner Mitmenschen am Herzen lagen, der ihnen von klein auf genau zuhörte. Einen Teil dessen, was sie ihm erzählt haben, verarbeitete er in seinem Büchlein „Wie wor wat nümmr“.