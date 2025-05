Zum allseits beliebten Jägerfest laden am Sonntag, 1. Juni, von 11 bis 18 Uhr wieder die Rennsteigjägerschaft und das Thüringer Forstamt Neuhaus am Rennweg sowie der Wirt der „Bürgerstuben“ Lauscha Gerd Heinz mit seinem Team in und um das Restaurant an der Farbglashütte ein.