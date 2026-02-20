Lauscha: Letzte Königin von Frankreich gibt sich die Ehre

Seit vielen Jahren werden an der Musikschule des Landkreises Sonneberg regelmäßig Singspiele, Kinderopern oder Musicalprojekte einstudiert und mehrmals aufgeführt. Im vergangenen Jahr stand das Musical „Marie Antoinette“ von Sylvester Levay und Michael Kunze auf dem Probenplan – gesanglich, szenisch, sprachlich und bühnentechnisch eine große Herausforderung. Wie gut die Umsetzung des Stückes über die letzte Königin von Frankreich den Akteuren der Musikschule im Zusammenspiel mit den Chören des Hermann-Pistor-Gymnasiums Sonneberg gelungen ist, zeigte sich schon bei der Premiere im Sonneberger Gesellschaftshaus im November 2025.