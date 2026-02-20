 
Lauscha Letzte Königin von Frankreich gibt sich die Ehre

Doris Hein

Das Musical „Marie Antoinette“ von Sylvester Levay und Michael Kunze wird am Samstag, 28. Februar, um 19 Uhr im Kulturhaussaal von Lauscha aufgeführt.

Das Musical „Marie Antoinette“ bei einer Aufführung der Musikschule des Landkreises Sonneberg. Foto: NK

Seit vielen Jahren werden an der Musikschule des Landkreises Sonneberg regelmäßig Singspiele, Kinderopern oder Musicalprojekte einstudiert und mehrmals aufgeführt. Im vergangenen Jahr stand das Musical „Marie Antoinette“ von Sylvester Levay und Michael Kunze auf dem Probenplan – gesanglich, szenisch, sprachlich und bühnentechnisch eine große Herausforderung. Wie gut die Umsetzung des Stückes über die letzte Königin von Frankreich den Akteuren der Musikschule im Zusammenspiel mit den Chören des Hermann-Pistor-Gymnasiums Sonneberg gelungen ist, zeigte sich schon bei der Premiere im Sonneberger Gesellschaftshaus im November 2025.

Am Samstag, 28. Februar, wird das Musical noch einmal aufgeführt – um 19 Uhr im Kulturhaussaal von Lauscha. Der Eintritt zur Aufführung ist frei, rechtzeitiges Erscheinen sichert die besten Plätze. Über Spenden zur Unterstützung des musikalischen Engagements würden sich die Beteiligten natürlich freuen.