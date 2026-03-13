„Still ruht der See“, hieß es in den Wintermonaten auf dem Schulhofgelände zwischen Kirchstraße und Kamelweg in Lauscha. Seit dem 2. März ist wieder reges Leben eingekehrt auf der Baustelle, wo nicht nur die maroden Mauern ertüchtigt werden sollen. Vielmehr werden umfangreiche Sanierungs- und Umgestaltungsarbeiten auf dem kompletten Gelände oberhalb des Schulgebäudes vorgenommen, für welche die Stadt Lauscha viel Geld in die Hand nimmt.