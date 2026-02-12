Präsentationen von Kunstwerken verschiedenster Art gehören zum kulturellen Angebot beim Kulturkollektiv Goetheschule seit Jahren dazu. Da sei nur an die eindrucksvolle Ausstellung zum Jahr des Glases erinnert, oder an den Einblick, den die Residenzkünstler regelmäßig vor Ort in ihre Arbeit gewähren. Aber auch einheimische Maler nutzten bereits die Chance, ihr Können in der Goetheschule einem interessierten Publikum zu demonstrieren. Unlängst etwa der Steinacher Maler Dietmar Bäz.