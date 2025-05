Dass der Löwenzahn in Lauscha in vielerlei Hinsicht Wurzeln geschlagen hat, ist hinlänglich bekannt. Schließlich hat der „Mellichstöckdooch“ erst Anfang des Monats wieder zahlreiche Gäste in die Stadt gelockt. Doch auch ein anderes „Unkraut“ gelangt hier gerade zu ungeahnter Blüte.