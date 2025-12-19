Rund 1000 Besucher ließen sich die Lokparade des rührigen Vereins nicht entgehen. Viele von ihnen lobten im Nachgang, dass man hier eine ruhige, besinnliche Adventszeit erlebt und sehr genossen habe. Kein Wunder, hatten doch die Eisenbahnfreunde im Vorfeld mehrere Tage damit zugebracht, das Gelände des Lokbahnhofs in eine kleine Weihnachtswunderwelt zu verwandeln. Die Stars an beiden Tagen waren natürlich die Lokomotiven, die so mancher Gast von außen wie von innen genau in Augenschein nahm.