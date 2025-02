Die Kultursaison 2025 in der Goetheschule der Glasstadt wird am kommenden Samstag eröffnet. ️ Mit jeder Menge Elektrobeats beim Beat Eat. Organisator Benjamin alias Big B. hat diesmal DJs aus Thüringen, Bayern und Berlin nach Lauscha geholt, die am Vinyl für flotte Rhythmen sorgen und dem Publikum mit Drum and Bass, House, Techno und mehr kräftig einheizen werden.