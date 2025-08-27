Auf Tuchfühlung mit Achatschnecken, Fischen, Schmetterlingsraupen und Wandelnden Blättern sind seit einer ganzen Weile die kleinen „Hüttengeister“ in der gleichnamigen Awo-Kindertagesstätte in Lauscha. Erlebnisse in der Natur, Wanderungen, Bastelaktionen, Sport und Spiele im nahe gelegenen Wald, auf Wiesen im Umfeld und auf der großen Freifläche gleich hinter dem Hüttengeisterhaus gehören das ganze Jahr über zu ihren regelmäßigen Beschäftigungen. Doch Tiere und deren Entwicklung täglich hautnah mitzuerleben, das ist natürlich noch einmal eine ganz andere Hausnummer.