Ohne die Arbeiterwohlfahrt läge vermutlich so manches im Landkreis im Argen, denn sie ist für Jung und Alt mit vielerlei Angeboten präsent. Sie betreibt ein Dutzend Kindergärten und eine Sozialpädagogische Tagesgruppe für die Jüngsten, dazu Pflegeheime und Senioren-Wohngemeinschaften für die Älteren. In Seniorenclubs und Begegnungsstätten unter dem Dach der Awo haben Menschen im fortgeschrittenen Alter die Möglichkeit zum geselligen Miteinander. Das Gesundheitszentrum Steinheid, Therapiezentren in Neuhaus, Lauscha und Sonneberg, Migrationsberatungsstellen, die Begegnungsstätte Obermühle – vielfältig waren und sind die Anlaufstellen der Alten-, Jugend- und Sozialhilfe und weiterer Ansprechpartner im Landkreis heute.