Rechtzeitig vor den Adventstagen lädt der Heimat- und Geschichtsverein Lauscha zu einem ganz besonderen Abend ein. Das Thema: Der gläserne Lauschaer Christbaumschmuck. Das neue Heft 5 widmet sich ganz allein dem bekanntesten und beliebtesten Glasprodukt Lauschas, einer wahren Hommage an 200 Jahre gläsernen Christbaumschmuck. Von den Anfängen der Herstellung im thüringischen Glasdorf über den Siegeszug auf dem amerikanischen Markt bis hin zur Anerkennung als Immaterielles Kulturerbe der Unesco beleuchtet diese Broschüre die faszinierenden Meilensteine und auch die bewegenden sozialen Schattenseiten der Glasgeschichte.