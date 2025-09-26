Jonas Greiner hat es geschafft. Am Donnerstagabend hatte er seinen ersten Auftritt in der Comedy-Show „Nuhr im Ersten“ mit Gastgeber Dieter Nuhr. Es war die 192 Folge seit 2009. Sie wurde ab 22.50 Uhr von 1,688 Millionen Menschen gesehen, was einem Marktanteil von 13,7 Prozent entspricht – oder anders gesagt: Jeder siebente Zuschauer in Deutschland zu dieser Zeit hat mit Jonas Greiner gelacht. 516.000 Zuschauer waren jünger als 60 Jahre.