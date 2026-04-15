Wer als Zuschauer an diesem Sonntag zum 17. Pleß-Vulkan-Race & Run nach Breitungen kommt, dürfte seinen Blick schnell auf die zahlreichen Läuferinnen und Läufer richten. Knapp 300 Anmeldungen sind bislang erfolgt. Veranstaltungen wie diese sind allerdings immer wieder aufs Neue mit einem enormen Organisationsaufwand verbunden. Der gastgebende Lauftreff Breitungen, dessen Mitglieder allesamt ihrer Leidenschaft für den Laufsport in all seiner Vielfalt frönen, könnte sich ebenso gut auch „Lauf- und Organisationstreff Breitungen“ nennen. Ein Beispiel dafür bot der vergangene Freitag.