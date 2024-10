Auf die Frage zur möglicherweise mangelnden Transparenz bei Brychs schnellem Nachtest erwiderte Kircher: "Dabei interessiert mich ehrlich gesagt nicht, was bislang Usus war, es geht in erster Linie um den Aktiven. Diese Nachprüfungen sind kein "Show-Event" mit Popcorn und Cola für alle anderen Unparteiischen, die parallel im Trainingslager in Herzogenaurach mit anderen Maßnahmen beschäftigt waren, und das hat auch nichts mit fehlender Transparenz zu tun."