Mit dem Oster-Jubiläums-Lauf „Rund um die Talsperre Heyda“ startet im Ilm-Kreis am Ostersamstag die Saison der Landschafts- und Straßenläufe. Weiter geht es mit den traditionsreichen City- und Alteburglauf in Arnstadt. Und der Silberberglauf in Möhrenbach ist zurück – mit neuer Strecke. Auch der Kickelhahn lockt wieder die Läuferschar. Beim Alteburg-Staffellauf wird Geld für eine Sportlerin gesammelt.