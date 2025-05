Laufsport Schicksalsschlag trifft Sportlerin

„Es ist toll, wie viele gekommen sind, wie groß der Zusammenhalt ist, in einer Zeit, in der die Gesellschaft so gespalten ist“, sagt Julia Vetter und strahlt. Gerade haben Michael Seever, Erfinder des Alteburg-Staffellaufes, und Wettkampfleiter Philipp Petermann ihr den Spendenscheck übergeben. Stolze 2750 Euro sind zusammengekommen, denn „wir hatten mit 55 gemeldeten Staffeln eine neuen Teilnehmerrekord“, so Seever. Das Startgeld von 50 Euro pro Team gibt der Veranstalter zu hundert Prozent an den jeweiligen Spendenzweck weiter. Für verschiedene Vereine wurde bereits gesammelt, im letzten Jahr für eine Wiederaufforstungsaktion.