Es gib kaum noch eine Laufveranstaltung im Ilm-Kreis und darüber hinaus, bei der die 48-jährige Rechtsanwältin für Familienrecht nicht das sportliche Niveau maßgebend bestimmt. So war es keine Überraschung, dass Catrin Jacob jüngst beim 40. Silberberglauf über 11,4 km die Konkurrenz fest im Griff hatte und in 53:44 min mit einer starken Laufleistung auswartete. Doch längst hat sich die Rechtsanwältin einen Namen in der Thüringer Laufszene gemacht. Dafür sprechen ihre Topplatzierungen bei solch sehr gut besetzten Läufen, wie dem Schneekopflauf, wo sie 2023 den 3. Platz belegte. Aber auch beim Alteburglauf, beim Arnstädter Citylauf, den sie 2023 gewann und nicht zuletzt beim 20. Ilmenauer Osterlauf „Rund um die Talsperre Heyda“ unterstrich Catrin Jacob, dass sie immer einen ausdauernden Blick für einen der begehrten Podestplätze hat.