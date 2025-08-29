„Auf die Plätze, fertig, los!“, heißt es am Samstag wieder im Sportpark Martinroda, wenn der Sandhasenlauf, organisiert vom FFV und FSV, seine elfte Auflage erlebt. Über 150 Läuferinnen und Läufer haben sich dafür vorangemeldet. Besonders der Kinderlauf über 2,5 Kilometer (Start 9.50 Uhr) ist stark frequentiert – nicht zuletzt dank zahlreicher Sportler anderer Vereine, seien es die Wintersportler oder die Fußballer. In den Hauptläufen über fünf und zehn Kilometer (Start 10.30 Uhr) stehen bei den Damen mit Helena Manzke (Erfurter LAC) und Catrin Jacob (Dannheim) die Vorjahressiegerinnen in der Startliste. Fans des Nordic Walking können beide Strecken rund um den Veronikaberg ebenfalls in Angriff nehmen (Start 9.55 bzw. 10.35 Uhr). Um 9.30 Uhr startet der Bambinolauf für Kinder bis fünf Jahre. Nachmeldungen für alle Strecken sind am Samstag vor Ort möglich. Kinder zahlen kein Startgeld.