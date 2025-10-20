„Es war ein guter Tag in Jena“, zeigte sich Marcel Bräutigam (GutsMuths-Rennsteiglaufverein) zufrieden. Beim 48. Kernberglauf belegte der Großbreitenbacher Platz 2 der Gesamtwertung über 15 Kilometer, sprach danach von einem „verbessertem Laufgefühl gegenüber der Vorwoche in Weimar.“ Dort beim Stadtlauf im Rahmen des Zwiebelmarktes hatte Bräutigam noch den Trainingsrückstand gespürt, den ihm eine zweiwöchige Erkältung eingebracht hatte. „Ich war knapp 50 Sekunden langsamer als im Vorjahr, merkte, dass ich keine 20 mehr bin“, lautete sein Fazit nach Platz vier über 11,6 Kilometer.