Sebastian Schmidt aus Schmiedefeld läuft gern, viel, lange Strecken und an außergewöhnlichen Orten. Das führte ihn im letzten Jahr zu zwei besonderen Laufabenteuern. Zum einen durchquerte er beim Trans Rockies Run die Rocky Mountains in den USA (wir berichteten), zum anderen führte seine Leidenschaft ihn in die Türkei zum Kappadokien Ultra.