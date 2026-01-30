Auch wenn der Winter die Region noch fest im Griff hat, die Laufstrecken noch voller Schnee und Eis sind und viele Freizeitläufer mit Langlaufski statt Laufschuhen unterwegs sind, richtet sich der Blick der 25 Aktiven der Laufgruppe Süd des GutsMuths- Rennsteiglaufvereins schon jetzt in die neue Laufsaison. So trainierten die leistungsorientierten Sportler der LG Süd unter Leitung des zweifachen Rennsteiglauf-Marathonsiegers Alexander Fritsch vorrangig auf der Bahn in Ilmenau. Mit dem Angebot der Stadt Suhl, ebenfalls mittwochs beim Laufen unter Flutlicht im Aue-Stadion gemeinsam zu trainieren, gibt es für ambitionierte Läufer aus Suhl und Umgebung seit Anfang Januar auch die Möglichkeit, vor Ort zu trainieren. Fritsch, der sein Wissen aus der Trainerausbildung gern weitergibt, schreibt in seiner Freizeit je nach Leistungsvermögen und -ziel der Läufer dafür individuelle Trainingspläne. „Vor zwei Jahren habe ich mit wenigen interessierten Athleten begonnen, heute betreue ich 13 Athleten“ berichtete er seinen Vereinskameraden zur Jahreshauptversammlung der LG Süd, die in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen begeht. Nur ein Teil der Läufer ist aus der LG Süd, aber alle aus dem Rennsteiglaufverein.