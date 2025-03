Um 10 Uhr beginnen die Läufe, 10.05 Uhr startet ein Nordic Walking auf gleicher Strecke über 10 km. Die Zeitnahme erfolgt ausschließlich mit dem Chip (SIAC) der Firma SPORTident. Ohne diesen ist keine Teilnahme möglich! Die Meldung ist nur online über timing.sportident.com bis 14. April möglich. Der Organisationsbeitrag beträgt 15 Euro für die Läufe und 13 Euro für Nordic-Walking. Nachmeldungen können ab 18. April bis 30 Minuten vor dem Start am Veranstaltungstag online erfolgen. Hierbei fällt eine zusätzliche Nachmeldegebühr von jeweils 5 Euro an und es ist nur Barzahlung am Veranstaltungstag vor Ort möglich.