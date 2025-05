„Ein wirklich schöner Lauf“, „Toll organisiert“, „Hat Spaß gemacht, heute hier zu laufen“, so mancher, der am Mittwochabend das Zielgelände auf der Alteburg verließ, tat dies nicht, ohne vorher dem Sprecher (und langjährigen Lauforganisator) Michael Seever noch ein Kompliment für den 46. Alteburglauf dazulassen. So wie auch Philipp Curth vom SV Wandersleben. „Ich bin heute zum ersten Mal hier gelaufen. Es war sehr schön. Alles super organisiert“, verriet der Achte im Halbmarathon.