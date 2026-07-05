Der Schneekopf bleibt ein echter Magnet für die Lauf- und Wanderszene. Ob beim 12,7 Kilometer langen Berglauf, auf der anspruchsvollen 22-Kilometer-Distanz oder bei der elf Kilometer langen Schneekopfwanderung – rund 700 Teilnehmer stellten sich bei hervorragenden Witterungsbedingungen den unterschiedlichen Herausforderungen und machten die 23. Auflage des Schneekopflaufes zu einem besonderen Termin im Laufkalender.
Laufsport Bräutigam dominiert beim Schneekopflauf
Redaktion 05.07.2026 - 13:30 Uhr