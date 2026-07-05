Der Schneekopf bleibt ein echter Magnet für die Lauf- und Wanderszene. Ob beim 12,7 Kilometer langen Berglauf, auf der anspruchsvollen 22-Kilometer-Distanz oder bei der elf Kilometer langen Schneekopfwanderung – rund 700 Teilnehmer stellten sich bei hervorragenden Witterungsbedingungen den unterschiedlichen Herausforderungen und machten die 23. Auflage des Schneekopflaufes zu einem besonderen Termin im Laufkalender.