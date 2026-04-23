Am Samstag, 25 April, findet der 34. Arnstädter Citylauf statt. Für die drei Wertungsläufe über drei, fünf und zehn Kilometer hatten bis Donnerstag 91 Läuferinnen und Läufer gemeldet, rund die Hälfte für den Zehn-Kilometer-Hauptlauf, darunter auch Vorjahressieger Axel Urban. Bei den Frauen läuft es aktuell auf ein Duell zwischen Catrin Jacob und Christina Fünfstück hinaus. Über fünf Kilometer sind mit Victoria Jacob und Alexander König ebenfalls die Vorjahresgesamtsieger am Start.