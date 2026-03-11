Laufsport: Anmelden zum Rhöner Volkslauf

Start und Ziel ist wie gewohnt an der Sporthalle/Schwimmbad in Kaltennordheim. Auf den bekannten Strecken starten an jenem Sonntag dort ab 9.45 Uhr die Wanderer. Um 10 Uhr erfolgt dann der Startschuss zum Ein-Kilometer-Lauf der Mädchen und zehn Minuten danach zum Ein-Kilometer-Lauf der Jungs. Auf die 3-Kilometer-Runde werden die Aktiven um 10.20 Uhr geschickt, gefolgt von den Startern über 6 km um 10.30 Uhr. Gemeinsam um 10.40 Uhr gehen dann die Starter über 11 km sowie den Halbmarathon auf die Strecke. Vor Ort gibt es Umkleide- und Duschmöglichkeiten. Auch für genügend Verpflegung wird wieder gesorgt sein.