Laufsport: Anmelden zum Rhöner Volkslauf

Der Rhöner Volkslauf ist traditionell der erste große Lauf-Höhepunkt in der Region in jedem Frühjahr. Das ist auch in diesem Jahr wieder so, wenn am Sonntag, 26. April, die nunmehr bereits 21. Ausgabe ansteht.
Ende April wird in Kaltennordheim zum 21. Mal der Rhöner Volkslauf ausgetragen. Anmeldungen sind bereits möglich.
Start und Ziel ist wie gewohnt an der Sporthalle/Schwimmbad in Kaltennordheim. Auf den bekannten Strecken starten an jenem Sonntag dort ab 9.45 Uhr die Wanderer. Um 10 Uhr erfolgt dann der Startschuss zum Ein-Kilometer-Lauf der Mädchen und zehn Minuten danach zum Ein-Kilometer-Lauf der Jungs. Auf die 3-Kilometer-Runde werden die Aktiven um 10.20 Uhr geschickt, gefolgt von den Startern über 6 km um 10.30 Uhr. Gemeinsam um 10.40 Uhr gehen dann die Starter über 11 km sowie den Halbmarathon auf die Strecke. Vor Ort gibt es Umkleide- und Duschmöglichkeiten. Auch für genügend Verpflegung wird wieder gesorgt sein.
Anmeldungen sind schon jetzt unter www.rhoener-wsv.de möglich. Meldeschluss ist Dienstag, der 21. April. Nachmeldungen können am Lauftag vor Ort bis 9 Uhr erfolgen. Die Nachmeldegebühr beträgt drei Euro. Mit der Aktion „Schule läuft!“ können wieder für Schulen Kilometer gesammelt werden. Jeder Kilometer zählt, egal ob Wandern oder Laufen. Hierzu muss bei der Onlineanmeldung der „Schulbutton“ angeklickt werden. Für Schüler fällt keine Startgebühr an. Im Startgeld sind die Teilnehmermedaille, der gut gefüllte Läuferbeutel und die Verpflegung enthalten. Auch gibt es vor dem Lauf natürlich wieder die traditionelle Nudelparty am Samstagabend ab 18 Uhr im Schalander der Rhönbrauerei.