Ortsteilbürgermeisterin Ute Oberhoffner und ihr Ortsteilrat sorgen seit Jahren als gewählte Bürgervertreter für bürgernahe und lebenspraktische Entwicklungen im Ort. Das gilt für die Ortsverschönerung, kommunale Bauprojekte und die Organisation ortstypischer Feste – vom Sportfest bis zum Weihnachtsmarkt. Ebenso engagieren sie sich für die Förderung der Gesundheit und Bewegung der Unterpörlitzer – von Jung bis Alt.