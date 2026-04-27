Drei Berge, 35 Kilometer Strecke, rund 1000 Höhenmeter – und ein Teilnehmerfeld, das so groß war wie nie zuvor: Das Laufevent „3 Berge in 8 Stunden“ ist längst mehr als ein sportlicher Geheimtipp in der Region. 118 Starterinnen und Starter – darunter ambitionierte Läufer und erfahrene Ausdauersportler, teils mit Hunden an der Leine – machten sich am Sonntagfrüh auf den Weg über den Dietrichsberg, Ulsterberg und Oechsenberg, die drei Hausberge um Sünna, und verwandelten die Veranstaltung erneut in ein sportliches Gemeinschaftserlebnis.