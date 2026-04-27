Drei Berge, 35 Kilometer Strecke, rund 1000 Höhenmeter – und ein Teilnehmerfeld, das so groß war wie nie zuvor: Das Laufevent „3 Berge in 8 Stunden“ ist längst mehr als ein sportlicher Geheimtipp in der Region. 118 Starterinnen und Starter – darunter ambitionierte Läufer und erfahrene Ausdauersportler, teils mit Hunden an der Leine – machten sich am Sonntagfrüh auf den Weg über den Dietrichsberg, Ulsterberg und Oechsenberg, die drei Hausberge um Sünna, und verwandelten die Veranstaltung erneut in ein sportliches Gemeinschaftserlebnis.
Laufevent in der Rhön Ausdauer trifft auf drei Berge
Susann Eberlein 27.04.2026 - 18:00 Uhr