Demnach sollen die Täter ihre Opfer mit lukrativen Investmentangeboten gelockt haben. Ein Mann aus dem Wetteraukreis wurde schließlich auf die Betrugsmasche aufmerksam, als die Auszahlungen ausblieben. Mit dem Versprechen von hohen Gewinnen hatte er zuvor mehr als 100.000 Euro an die Betrüger überwiesen, hieß es. Er erstatte daraufhin Anzeige bei der Polizei.