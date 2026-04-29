Laufen: WalpurgisRun in Trusetal

Von dort aus führen die Strecken durch die Umgebung rund um Trusetal und nutzen unter anderem Abschnitte des neuen Radwegs in Richtung Brotterode. Unterwegs bieten sich immer wieder schöne Ausblicke über Trusetal und bei guter Sicht sogar bis in die Rhön. Für die jüngsten Teilnehmer findet der Lauf direkt auf der gut beleuchteten Sportanlage im Grumbach statt. Die Bambini laufen dort auf einer übersichtlichen Runde, sodass Eltern und Zuschauer alles gut verfolgen können. Der Start erfolgt um 17 Uhr, beim Bambini-Run geht es nicht nur um die schnellste Zeit. Neben den schnellsten Kindern werden auch die besten Kostüme – ob Hexe, Teufel oder Drache – geehrt. Angeboten werden Bambini-Lauf, Kinder- und Jugendläufe sowie Laufstrecken für Erwachsene – all das auf Distanzen von 300 m bis zu 12 km. Weitere Informationen sind auf www.wsv-trusetal.de zu finden. Rund um den Lauf gibt es ein Rahmenprogramm mit Lagerfeuer, Stockbrot, Leckereien vom Grill und Getränken. Der WSV Trusetal freut sich auf viele kleine und große Läuferinnen und Läufer an der Startlinie.