Was ist ein Unterflurhydrantenschlüssel? Einen solchen und andere Feuerwehr-Geräte zu erkennen, das ist am Samstag eine der Aufgaben für Jüngsten in den Jugendfeuerwehren des Landkreises, den Bambinis. Aber die sechs- bis neunjährigen Mädchen und Jungen müssen an diesem Morgen in Schleusingen noch viel mehr Wissen und Können unter Beweis stellen – beim Bambini-Lauf. Deshalb sind sie alle früh aufgestanden, um nach Schleusingen zu kommen und aufgeregt, ob sie die Prüfung bestehen. Immerhin geht es um das silberne oder das goldene Leistungsabzeichen. Und das winkt am Ende dieses Vormittags.