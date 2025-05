Rund 40 Teilnehmer sind am Sonntagvormittag bei bestem Wetter gemeinsam zum Gedenklauf durch das Jonastal an den Start gegangen. Beginnend am Parkplatz der Gedenkstätte ging es auf rund fünf Kilometern durch den Wald nach Espenfeld und wieder zurück zum Parkplatz. Teilgenommen haben Jung und Alt sowie zahlreiche Familien, die gewandert, gewalkt oder auch gejoggt sind. Jeder Teilnehmer, der das Ziel erreicht hatte, hat eine Teilnehmermedaille erhalten. Diese wurde extra für den Gedenklauf angefertigt und zeigt das Jonastaldenkmal sowie den Schriftzug „80. Jahrestag der Befreiung – Gedenklauf“. Der Jonastalverein hat die Laufstrecke mit Schautafeln aus seiner Wanderausstellung gestaltet.