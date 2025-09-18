Nachdem der Lauf der Grundschulen im vergangenen Jahr sehr gut angenommen worden war, startete am Donnerstag die nächste Auflage. Fast alle Grundschulen aus dem Bereich Meiningen beteiligten sich daran, nur die Am Pulverrasen sagte ab. Man merke bei solchen Veranstaltungen eben den Engpass am Lehrpersonal, meinte Sebastian Hardt. Der Sportlehrer des Meininger Henfling-Gymasiums hatte als Verantwortlicher für solche schulsportliche Veranstaltung den Crosslauf gemeinsam mit seinem Steinbach-Hallenberger Kollegen Maik Wedekind vorbereitet. Es sei auch nicht einfach gewesen, die Busse zu organisieren, damit die Grundschüler von ihren Schulen nach Meiningen kommen konnten. Teilnehmer des Laufes waren die Grundschulen aus Walldorf, Vachdorf, Kaltenwestheim, Frankenheim, Oepfershausen, Henneberg, Herpf und die Ludwig-Chronegk-Grundschule Meiningen.