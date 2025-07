Vor der Festhalle in Ilmenau am Kickelhahnaufstieg herrscht am Donnerstag gespannte Vorfreude. Gruppen von Menschen in Sportkleidung oder Kostümen stehen mit Bierkästen in den Händen bereit. Einige probieren letzte Techniken aus, wie der Kasten getragen werden soll, andere lachen, posieren für Erinnerungsfotos oder diskutieren die Strategie fürs Team. Gleich startet der diesjährige Bierathlon – ein Wettkampf, der Sport, Trinkfestigkeit und Gruppendynamik auf eine ganz eigene Weise kombiniert.