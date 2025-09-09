Minski Traktorny Sawod – das ist ein belarussisches Unternehmen, das land- und forstwirtschaftliche Nutzfahrzeuge produziert. Die Traktoren der Marke Belarus machten es bekannt. Gegründet wurde es im Mai 1946. Dort gebaute Traktoren wurden in die einstige DDR importiert. Zum Beispiel der MTS 50 (Baujahr 1974) und der MTS 82 (Baujahr 1979). Und die fahren heute immer noch. Den Krawall-Brüdern Tino und Armin Günther aus Mittelsdorf gehören zwei dieser Gefährte. Sie hüten sie wie ihre Augäpfel.