Lastwagengespann zu hoch: Baggerarm zerstört Tunnel-Leuchten auf A8 bei München

Unterhaching (dpa/lby) - Ein Lastwagen mit deutlich überhöhter Ladung hat auf der Autobahn 8 bei München zahlreiche Deckenleuchten im Tunnel Neubiberger Röhre zerstört. Der 40-jährige Fahrer fuhr mit einem Tieflader samt aufgeladenem Bagger in den Tunnel bei Unterhaching ein und bemerkte, dass der Baggerarm an der Decke schrammte, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Bis er jedoch anhalten konnte, wurden demnach zahlreiche Leuchten zerstört und Teile und Glassplitter durch den Tunnel geschleudert.