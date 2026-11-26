München (dpa/lby) - Ein Wintereinbruch im Süden Bayerns und in Österreich hat zu Glätte, Unfällen und einer kurzfristigen Autobahn-Sperrung geführt. Vor allem Lastwagen würden sich nach einer Sperrung auf der Brennerautobahn und Blockabfertigung an der österreichischen Grenze auf der Inntalautobahn bis nach Rosenheim zurückstauen, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag. Deshalb dürften bis auf weiteres keine Fahrzeuge mehr auf die A93 in Richtung Süden fahren. Wie lang das so bleiben könnte, war zunächst unklar.