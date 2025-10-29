Ein Lastwagenunfall hat die A71 am Mittwoch in Richtung Sangerhausen mehr als zwölf Stunden lang zwischen Arnstadt-Nord und dem Erfurter Kreuz blockiert.
Arnstadt Laster kippt um - A71 einen halben Tag blockiert
Redaktion 29.10.2025 - 16:44 Uhr
Ein Lkw-Fahrer verliert in der Nacht zum Mittwoch die Kontrolle über sein Fahrzeug. Es kippt. Die A71 ist bei Arnstadt stundenlang gesperrt.
