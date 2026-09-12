Lastwagen-Bremsen überhitzt: Pfändertunnel wegen starken Rauchs zeitweise gesperrt

Bei dem Fahrzeug hatten sich während der Fahrt die Bremsen des Anhängers blockiert und dadurch stark erhitzt. Die Feuerwehr kühlte die Bremsanlage mit Wasser. Nachdem die Temperatur auf weniger als 100 Grad gesunken war, lösten sich die Bremsen wieder und der Sattelzug konnte laut Mitteilung weiterfahren.