Lars Redlich kommt am Sonntag, 27. Oktober, um 19 Uhr in die Mehrzweckhalle Viernau. Einlass ist bereits um 18 Uhr. Karten gibt es zum Preis von 24 Euro im Vorverkauf bei Friseur Hoffmann in Viernau und Steinbach-Hallenberg, der Buchhandlung Zschieschang, der Tourist-Info, dem Mode-Eck Holland-Cunz in Herges-Hallenberg und in der Raben-Apotheke in Viernau. Vorbestellungen sind auch per E-Mail möglich: Bernd.Malzahn@t-online.de