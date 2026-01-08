Die "RheinKrake" ist weiterhin in Betrieb, und die Forschenden arbeiten schon an einer weiteren Auswertung. Hamann: "Es kam ja etwa vor zwei Jahren die EU-Vorgabe mit den befestigten Flaschendeckeln. Da wäre es interessant zu schauen, ob und wie stark sich das auswirkt." Die Forschenden weisen darauf hin, dass sich Freiwillige auch weiterhin jederzeit bei dem Verein K.R.A.K.E. melden und helfen könnten. Jeder sei willkommen.