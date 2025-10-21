Seit 2017 laufen im kleinen Ort Winterstein im Landkreis Gotha die umfangreichen Arbeiten zur Sanierung der Ortsdurchfahrt. Für Autofahrer aus dem Raum Bad Salzungen und Bad Liebenstein bedeutete das: Wenn sie zur Autobahn 4 wollten, mussten sie einen weiten Umweg – entweder über Eisenach oder den Inselsberg – in Kauf nehmen. Denn die meiste Zeit waren die Arbeiten nur unter Vollsperrung möglich. Lediglich in den Wintermonaten wurde diese jeweils für einige Wochen aufgehoben.