Der Frust ist teils groß, der am Mittwochabend mehr als 15 Gäste in die Ortsteilratssitzung ins Dorfgemeinschaftshaus führt. Die Zusammenkünfte des Rates sind sonst selten so gut von Einwohnern besucht. Manch Gäfinauer, der die Ehrenamtler beim der Tagung vorausgegangenen Vor-Ort-Termin anspricht, weiß gar nicht, wann und wo Sitzungen stattfinden. Doch am späten Nachmittag haben Anlieger der Wümbacher Straße und angrenzender Bereiche offenbar mitbekommen, dass bei der Ortsrunde die Räte in Begleitung von Ingolf-Werner Müller, Leiter des Ordnungsamtes der Ilmenauer Stadtverwaltung, sowie Stefan Biester, von der Straßenverkehrsbehörde, sind. Tut sich doch noch etwas für die genervten Anlieger der Langzeitbaustelle oder die vielen Gräfinau-Angstedter, die seit Monaten auf dem Weg zur Arbeit einen großen Umweg fahren müssen oder die, die fürchten, dass ihre bislang ruhige Sackgasse womöglich doch noch zur innerörtlichen Umleitung umfunktioniert wird?