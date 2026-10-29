Langlauf Olympiasiegerin mit Stempel? Carls Rückkehr nach Sperre

Schlickenrieder sieht heute durchaus Parallelen in den beiden Fällen und wirbt deshalb für mehr Zurückhaltung bei der öffentlichen Bewertung. "Schnelle Vorurteile zu fällen, ist eine ganz gefährliche Geschichte", sagte der 56-Jährige.

Wie stark kehrt Carl zurück?

Auf Carls Comeback ist er gespannt. "Ich glaube, wir werden eine sehr starke Victoria Carl erleben", prophezeite Schlickenrieder. Woher nimmt er diesen Optimismus? "Sie ist auf einem Top-Leistungsstand, mindestens auf dem Leistungsstand wie davor", bekräftigte der Olympia-Zweite im Sprint von 2002.

Unter Druck setzen will er die Athletin aber nicht. "Es wird trotzdem eine Challenge, weil wir, wie auch sie, eine enorme Vorfreude, eine enorme Motivation haben - und eine Übermotivation kann ganz schnell mal ins Negative überschlagen", warnte Schlickenrieder. Deshalb gelte es, ruhig zu bleiben und "die Erwartungen nicht zu hoch zu schrauben."

Zumal Carl das schon selbst getan hat. In der kommenden Saison wolle sie "die Beste" sein, erklärte die zweimalige WM-Medaillengewinnerin jüngst im Podcast "Be Proud Talk". Ob das klappt, sei egal, "aber ich habe das Ziel. Definitiv. Ich will stärker zurückkommen. Jetzt erst recht."