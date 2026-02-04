Wenn am Freitagabend im zum Abriss freigegebenen Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand die Olympischen Winterspiele 2026 eröffnet werden, stehen die ersten Champions in der Oberhofer Ski-Arena bereits seit ein paar Stunden fest. Nur eine Woche nach den nationalen Titelkämpfen des Biathlon-Nachwuchses schauen die besten deutschen Langlauftalente in dieser Woche (6. bis 8. Februar) gespannt gen Oberhof. Nach Oberstdorf im Vorjahr ist die Rennsteigstadt Gastgeber der Deutschen Jugend- und Juniorenmeisterschaft im Skilanglauf, die gleichzeitig der 5. Deutschlandpokal für die Athleten ist. Rund 200 Athleten der Altersklassen U16 bis Senioren werden erwartet.