Lara Dellit vom WSV Asbach ist eine von Thüringens Langlauf-Hoffnungen. Jahrelang lebte die Kleinschmalkalderin in Oberhof, besuchte das Sportgymnasium, trainierte am Stützpunkt. In diesem Sommer ist die 22-Jährige nach Oberstdorf umgezogen. Hier soll der Sprung ins Weltcup-Team glücken. Der große Traum ist ein Start bei den Olympischen Winterspielen 2026. Davor wartet viel harte Arbeit auf sie – an diesem Wochenende (27. bis 29. September) auch in Oberhof, wo Deutschlands Langlauf-Elite für mehrere Tests zusammenkommt. Warum sie Oberhof gegen Oberstdorf getauscht hat, fragten wir Lara Dellit im Interview.