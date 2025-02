Sie liefern sich in der Altersklasse U16 des Deutschlandpokals ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Langlauf-Krone: Emma Dornaus vom Ski- und Wanderverein Goldlauter-Heidersbach und Hanna Hennig vom Sportgymnasium Oberwiesenthal, Schwester von Olympiasiegerin Katharina Hennig. Beim jüngsten Aufeinandertreffen am Wochenende (15./16. Februar) in Oberhof gab es ein Unentschieden. Sprinterin Emma Dornaus gewann den mit Hindernissen gespickten Nordic Cross am Samstag, Distanzexpertin Hanna Hennig war tags drauf im Massenstartrennen über fünf Kilometer klassisch mit sicherem Abstand die Schnellste, Emma Dornaus wurde Zweite. Wir sprachen am Samstag nach dem 1,1-km-Techniksprint mit beiden deutschen Talenten, die sich seit dieser Saison auch abseits der Strecke richtig gut verstehen.