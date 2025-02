Als wäre der Blitz direkt neben ihnen eingeschlagen – so liegen sie da, regungslos im Ziel auf dem kalten Oberhofer Schnee. Eine Langläuferin aus Sachsen hat sich auf den Rücken geworfen und die Enden ihrer Ski in den Boden gerammt, um ihre Beine irgendwie oben zu halten. Sie rührt sich nicht, dann auch nicht mehr ihre Augen. Die Helfer der Bergwacht sind da, sprechen sie an, decken ihren Oberkörper mit einer Jacke zu. Ganz langsam kommt das Mädchen, das sich im finalen Heat der U18 völlig verausgabt hat, wieder zu sich, richtet sich auf und geht langsam davon als wäre nichts gewesen.